【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）より、新キャスト7人が解禁された。【写真】スタダ人気イケメン、スタイル際立つロングコートでランウェイ降臨◆杢代和人ら「ＧＩＦＴ」新キャスト解禁本田響矢演じる車いすヤンキーの青年・圭二郎の友人でヤンキー仲間のリーダー的存在の沖平颯斗役にダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバーとして活躍