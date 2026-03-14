堤真一主演・新日曜劇場「ＧＩＦＴ」出演者7人発表 ライバルチームの選手役も解禁
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）より、新キャスト7人が解禁された。
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本田響矢演じる車いすヤンキーの青年・圭二郎の友人でヤンキー仲間のリーダー的存在の沖平颯斗役にダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバーとして活躍する一方で、近年は映画、ドラマを中心に俳優としても活躍を見せる杢代和人が決定。“名将”国見（安田顕）率いる強豪チーム「シャークヘッド」の選手として、安井純太役に町田悠宇、オリバー・ブラッドリー役に澤井一希、薬院令役に中山脩悟が決定。細田佳央太演じる絶対的エース・谷口と共に強豪「シャークヘッド」の一員として車いすラグビーに初挑戦する。
さらに「ブレイズブルズ」の選手たちと関わる人物として、舞台を中心に活躍を見せる生越千晴、数多くの映画、ドラマ問わず活躍する田口浩正、西尾まりといった名バイプレイヤーの出演も決定。「ブレイズブルズ」の最年少選手・坂東拓也（越山敬達）の母親・陽子を西尾が演じる。事故で車いす生活になって以降、過保護で過干渉な母親である陽子に車いすラグビーの選手であることを隠しながら活動している拓也。そんな拓也が車いすラグビーを続けられるように献身的にサポートを続ける姉・青葉を生越が演じる。
田口が演じるのはラグ車（競技用車いす）を修理する一流の職人・高水潔。確かな腕で、ラグ車に対して強いこだわりと信念を持ち併せている。ラグ車を大切にしない持ち主に対しては修理を拒否することもあり、厄介者として扱われることも。強かった時代のブルズを見てきたからこそ、今のチームの姿勢には少し不満を持っているという役どころである。
車いすラグビーの選手役を演じるキャスト陣が、文字通り体当たりで実際にプレーし、日本車いすラグビー連盟監修のもと臨場感ある試合シーンを作り上げる。
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当する。
堤は27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人がひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた孤独な男が、“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、個々が抱える人生の傷を知り、自身の抱える難問とも向き合っていく。
伍鉄を演じる堤のほか、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役に山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役に有村架純、夢を失った車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎役に本田。低迷する“ブルズ”の再起に奮闘するヘッドコーチ役に吉瀬美智子、選手役に細田善彦、円井わん、越山、八村倫太郎ら個性派俳優が集結。また“ブルズ”とは正反対の、今を輝く強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチ役に安田、“シャーク”の絶対的エースで涼のライバル役として細田が出演する。（modelpress編集部）
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◆杢代和人ら「ＧＩＦＴ」新キャスト解禁
本田響矢演じる車いすヤンキーの青年・圭二郎の友人でヤンキー仲間のリーダー的存在の沖平颯斗役にダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバーとして活躍する一方で、近年は映画、ドラマを中心に俳優としても活躍を見せる杢代和人が決定。“名将”国見（安田顕）率いる強豪チーム「シャークヘッド」の選手として、安井純太役に町田悠宇、オリバー・ブラッドリー役に澤井一希、薬院令役に中山脩悟が決定。細田佳央太演じる絶対的エース・谷口と共に強豪「シャークヘッド」の一員として車いすラグビーに初挑戦する。
田口が演じるのはラグ車（競技用車いす）を修理する一流の職人・高水潔。確かな腕で、ラグ車に対して強いこだわりと信念を持ち併せている。ラグ車を大切にしない持ち主に対しては修理を拒否することもあり、厄介者として扱われることも。強かった時代のブルズを見てきたからこそ、今のチームの姿勢には少し不満を持っているという役どころである。
車いすラグビーの選手役を演じるキャスト陣が、文字通り体当たりで実際にプレーし、日本車いすラグビー連盟監修のもと臨場感ある試合シーンを作り上げる。
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当する。
堤は27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人がひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた孤独な男が、“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、個々が抱える人生の傷を知り、自身の抱える難問とも向き合っていく。
伍鉄を演じる堤のほか、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役に山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役に有村架純、夢を失った車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎役に本田。低迷する“ブルズ”の再起に奮闘するヘッドコーチ役に吉瀬美智子、選手役に細田善彦、円井わん、越山、八村倫太郎ら個性派俳優が集結。また“ブルズ”とは正反対の、今を輝く強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチ役に安田、“シャーク”の絶対的エースで涼のライバル役として細田が出演する。（modelpress編集部）
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