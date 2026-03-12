俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」にVIPチャレンジャーとして出演。亀梨が、KAT-TUNのラストライブ終わりでの赤西仁との秘話を打ち明けた。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開ゴチメンバーの増田貴久と、最近食事に行ったかという話題で、亀梨が「行ったんですよ