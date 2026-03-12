亀梨和也、赤西仁との「何十年ぶり」2ショットに新事実 “撮影者”が猛抗議？「解禁しますけど…」
俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」にVIPチャレンジャーとして出演。亀梨が、KAT-TUNのラストライブ終わりでの赤西仁との秘話を打ち明けた。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
ゴチメンバーの増田貴久と、最近食事に行ったかという話題で、亀梨が「行ったんですよ。行ったというか、すごく不思議なご縁なんですけど、11月8日が、我々がオーディション受けた日なんですよ。KAT-TUNの最後のコンサートが、11月8日だったんですよ。その日に、赤西（仁）くんが会場に見に来てくれた。KAT-TUNの最後の時間を、ライブで送れたという最高の時間だったんですけど。その後に、赤西くんと1杯飲もうかっていうことになったんです。僕と赤西くんで、ライブの後に2人で待ち合わせをして。それで、とあるバーに行って、入っていったら、なぜか、カウンターに増田くんがいて」と笑顔で告白。
続けて「待ち合わせしてないのに、でもたしかに同期だし…『じゃあ、同期会みたいにする？』って言ったら『する』って（笑）。結局、KAT-TUN最後の日に、赤西とちょっとしっぽりしようかって言ったら、なぜか増田が参加する（笑）」と打ち明けた。
当の増田も「これね（亀梨が）自分から言ったから、オレは解禁しますけど、3人で飲んだんです。その時に、お店屋さんに写真を撮ってもらって。3人で写真を撮った。そうしたら、亀が『とりあえず、2人バージョンも撮っておいて』って。オレが（赤西と亀梨の）2人バージョンを撮ったんです。そうしたら、仁赤西も亀もインスタに2ショットを上げやがる」と笑いながらツッコミを入れた。
これに対して、亀梨は「世の中のみなさんに、この2ショットが…もう何十年ぶりなんですよ。きょう、KAT-TUNのこういう日だし、一緒に戦った仲間でもあるし。増田は、きょうはいらないんじゃないか（笑）。でも、3ショットもあるから、いつか出そう」と呼びかけていた。
