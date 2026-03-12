チャーター機がマイアミに到着したが、侍ジャパンメンバー30人のうち、松本裕だけが搭乗していなかった。なんらかの事情が発生したためとみられ、1日遅れでマイアミ入りする可能性もある。ただ、故障などでの離脱となれば予備登録メンバーと入れ替えとなる可能性があり、その場合は今井（アストロズ）、小笠原（ナショナルズ傘下）らが緊急招集の候補となる。