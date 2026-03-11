ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着した。10日に東京ドームで行われたチェコ戦後に空港へ移動。日本時間11日の午前3時頃にJAL（日本航空）の飛行機で離陸しマイアミに向かっていた。空港には、警官のバイクがズラリ。バスの後ろには装甲車と思われる車