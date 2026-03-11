【モデルプレス＝2026/03/11】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式X（旧Twitter）が3月10日に更新された。実際の証明写真を使ったジャケット写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」オーディション時の実際の証明写真ジャケ写◆モナキ、実際の証明写真を使用したジャケット写真公開先日、デビューシングル「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど