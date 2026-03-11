純烈弟分・モナキ、“実際の証明写真”使ったジャケ写が話題「斬新すぎる」「初々しくて素敵」
【モデルプレス＝2026/03/11】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式X（旧Twitter）が3月10日に更新された。実際の証明写真を使ったジャケット写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」オーディション時の実際の証明写真ジャケ写
先日、デビューシングル「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど」（※「◆」は正式には「星」）のBタイプのジャケット写真を公開していたモナキ。今回の投稿で「遂に公開！！」と、未公開であったAタイプのジャケット写真を公開した。「オーディションの際の、実際の証明写真を使用したジャケット写真となっております」と紹介し、メンバー4人のオーディション当時の証明写真が並んだ、ユーモアあふれるデザインを披露している。
この投稿に、ファンからは「斬新すぎる」「初々しくて素敵」「素材を磨きましたね」「Aタイプとの差に爆笑」「アイデアが最高」「発売がさらに楽しみになった」「カッコいいじゃん」といった反響が寄せられている。
2026年4月8日にメジャーデビューを控えているモナキは、スーパー銭湯アイドル「純烈」の弟分グループ。じん、ケンケン、サカイJr.、おヨネの4人から構成されている。デビューシングル「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど」は、全国各地で開催している発売記念キャンペーンの切り抜き動画がSNSで話題となり、未配信にもかかわらず注目を集めた。キャッチーなフレーズと一度聴いたら離れない中毒性の高いメロディーが若年層を中心に広がり、サビ部分のダンスを投稿する「ダンスチャレンジ」も急速に拡散。3月8日と10日に予定していたイベントを「お客様の安全が確保できないと判断」し、直前に中止したことも話題となっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
