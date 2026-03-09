ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則（44）が9日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで3連勝し、C組1位突破を決めた侍ジャパンについてコメントした。2006、09年大会に出場し、世界一連覇に貢献した川崎。「素晴らしい！」と拍手で突破を喜び、「内容はもういい！とにかく勝ってくれたこと、