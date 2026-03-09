サントリー東海・北陸営業本部は26年、前年比3％の販売増（酒類トータル、金額ベース）を目指す。秋に酒税改正を控えるビール類は、「ザ・プレミアム・モルツ（プレモル）」「サントリー生ビール（サン生）」「金麦」を注力ブランドと位置付け営業活動を推進。年間目標（数量ベース）として、「プレモル」と「金麦」が前年並み、「サン生」は14％増を狙う。2月17日には名古屋市内で地区方針発表会が開催された。東海・北陸エリ