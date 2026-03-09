【ローソン：『ホロライブ』キャンペーン】 3月17日7時より実施予定 ローソンは、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」とコラボレーションしたキャンペーンを3月17日7時より実施する。 本キャンペーンでは、リアルライブ「hololive 7th fes.」を終えたタレントたちをモチーフにしたアイテムを展開。先着・数量限定で対