【ローソン：『ホロライブ』キャンペーン】 3月17日7時より実施予定

ローソンは、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」とコラボレーションしたキャンペーンを3月17日7時より実施する。

本キャンペーンでは、リアルライブ「hololive 7th fes.」を終えたタレントたちをモチーフにしたアイテムを展開。先着・数量限定で対象のお菓子を購入すると「オリジナルクリアファイル」、対象のドリンク剤を購入すると「オリジナルクリアシート」がもらえる。

さらにオリジナルグッズの店頭販売や予約販売、コラボ装飾店なども実施予定となっている。

オリジナルクリアファイル

期間：3月17日7時～3月30日（景品がなくなり次第終了）

対象のロッテのお菓子を3点購入すると、オリジナルクリアファイルが1枚もらえる。クリアファイルは全6種で、各店計30枚用意される。

オリジナルクリアシート

期間：3月17日7時～3月30日（景品がなくなり次第終了）

対象の佐藤製薬のドリンク剤を1点購入すると、オリジナルクリアシートが1枚もらえる。クリアシートは全6種で、各店計15枚用意される。

コラボ装飾店・先行販売グッズ

期間：3月17日10時～3月30日20時

渋谷道玄坂上店と南堀江一丁目店にてコラボ装飾を実施。さらに、コラボ店限定で予約販売グッズを先行発売する。

【コラボ装飾】

渋谷道玄坂上店

南堀江一丁目店

【先行販売グッズ】

「ビッグタオル（全5種）」価格：各5,500円

「アクリルスマホスタンド（全6種）」価格：各2,750円

「なりきり！からあげクンセット（全6種）」価格：各1,980円

オリジナルグッズの店頭販売

期間：3月17日より順次発売（北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店は3月18日、江津敬川店・内子五十崎インター店は3月19日発売）

一部店舗にてオリジナルグッズを店頭販売。アクリルスタンドや缶バッジ、フォト風カード、アクリルキーホルダーをラインナップする。

【アクリルスタンド（全12種）】

価格：各1,980円

【缶バッジ（全12種）】

お出かけ衣装

ルームウェア衣装（価格：各550円）

【フォト風カード（全12種）】

お出かけ衣装

ルームウェア衣装（12種よりランダムで1種。価格：385円）

【アクリルキーホルダー（全6種）】

価格：1,100円（6種よりランダムで1種）

オリジナルグッズの予約販売

受付期間：3月17日10時～4月20日23時30分

お渡し日：9月24日

ローソングループにてオリジナルグッズの予約販売を実施。春満喫セットやアクリルスタンドパネル、ビッグタペストリーなど、ここでしか入手できないアイテムもラインナップされている。

□「『ホロライブ』キャンペーン：ローソンオリジナルグッズ」のページ

ローソンプリント

販売期間：3月17日～5月25日

価格：L判300円、2L判500円

店内マルチコピー機「ローソンプリント」にて、全12種のオリジナルブロマイドを販売する。なお、絵柄は選択可能となっている。

お出かけ衣装

ルームウェア衣装

店内放送

パターン1（AZKiさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさん）：3月17日～3月21日

パターン2（AZKiさん、大神ミオさん、常闇トワさん）：3月17日～3月23日

パターン3（白上フブキさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさん）：3月24日～3月30日

ローソンの「ローソンCSほっとステーション」にてホロライブキャンペーンの店内放送を実施。白上フブキさん、AZKiさん、大神ミオさん、常闇トワさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの6人が担当する。

(C) COVER

※期間、発売日、仕様、終売等変更になる場合がございます。

