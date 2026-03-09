ローソン「ホロライブ」コラボが3月17日より開催！ オリジナルグッズの販売も
ローソンは、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」とコラボレーションしたキャンペーンを3月17日7時より実施する。
本キャンペーンでは、リアルライブ「hololive 7th fes.」を終えたタレントたちをモチーフにしたアイテムを展開。先着・数量限定で対象のお菓子を購入すると「オリジナルクリアファイル」、対象のドリンク剤を購入すると「オリジナルクリアシート」がもらえる。
さらにオリジナルグッズの店頭販売や予約販売、コラボ装飾店なども実施予定となっている。
オリジナルクリアファイル
期間：3月17日7時～3月30日（景品がなくなり次第終了）
対象のロッテのお菓子を3点購入すると、オリジナルクリアファイルが1枚もらえる。クリアファイルは全6種で、各店計30枚用意される。
オリジナルクリアシート
期間：3月17日7時～3月30日（景品がなくなり次第終了）
対象の佐藤製薬のドリンク剤を1点購入すると、オリジナルクリアシートが1枚もらえる。クリアシートは全6種で、各店計15枚用意される。
コラボ装飾店・先行販売グッズ
期間：3月17日10時～3月30日20時
渋谷道玄坂上店と南堀江一丁目店にてコラボ装飾を実施。さらに、コラボ店限定で予約販売グッズを先行発売する。【コラボ装飾】
渋谷道玄坂上店
南堀江一丁目店【先行販売グッズ】
「ビッグタオル（全5種）」価格：各5,500円
「アクリルスマホスタンド（全6種）」価格：各2,750円
「なりきり！からあげクンセット（全6種）」価格：各1,980円
オリジナルグッズの店頭販売
期間：3月17日より順次発売（北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店は3月18日、江津敬川店・内子五十崎インター店は3月19日発売）
一部店舗にてオリジナルグッズを店頭販売。アクリルスタンドや缶バッジ、フォト風カード、アクリルキーホルダーをラインナップする。【アクリルスタンド（全12種）】
価格：各1,980円【缶バッジ（全12種）】
お出かけ衣装
ルームウェア衣装（価格：各550円）【フォト風カード（全12種）】
お出かけ衣装
ルームウェア衣装（12種よりランダムで1種。価格：385円）【アクリルキーホルダー（全6種）】
価格：1,100円（6種よりランダムで1種）
オリジナルグッズの予約販売
受付期間：3月17日10時～4月20日23時30分
お渡し日：9月24日
ローソングループにてオリジナルグッズの予約販売を実施。春満喫セットやアクリルスタンドパネル、ビッグタペストリーなど、ここでしか入手できないアイテムもラインナップされている。
ローソンプリント
販売期間：3月17日～5月25日
価格：L判300円、2L判500円
店内マルチコピー機「ローソンプリント」にて、全12種のオリジナルブロマイドを販売する。なお、絵柄は選択可能となっている。
お出かけ衣装
ルームウェア衣装
店内放送
パターン1（AZKiさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさん）：3月17日～3月21日
パターン2（AZKiさん、大神ミオさん、常闇トワさん）：3月17日～3月23日
パターン3（白上フブキさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさん）：3月24日～3月30日
ローソンの「ローソンCSほっとステーション」にてホロライブキャンペーンの店内放送を実施。白上フブキさん、AZKiさん、大神ミオさん、常闇トワさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの6人が担当する。
【予告】- ローソン (@akiko_lawson) March 9, 2026
3/17(火)朝7時から「ホロライブプロダクション」のキャンペーン開始♪
対象商品購入で先着・数量限定のグッズがもらえる企画やコラボ装飾店舗など楽しい企画が盛りだくさんです(^^)https://t.co/6ZMFEXtF1L pic.twitter.com/kTCBsTgORk
