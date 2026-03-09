スズキのコンパクトSUV「eビターラ」に注目！スズキの電動化戦略において、中心的な役割を担う量産バッテリーEV「e VITARA（イー ビターラ）」が2026年1月16日に発売されました。開発コンセプトに「Emotional Versatile Cruiser（エモーショナル・バーサタイル・クルーザー）」を掲げたeビターラは、どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新たなコンパクトSUV」です！（30枚以上）まず注