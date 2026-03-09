スズキのコンパクトSUV「eビターラ」に注目！

スズキの電動化戦略において、中心的な役割を担う量産バッテリーEV「e VITARA（イー ビターラ）」が2026年1月16日に発売されました。

開発コンセプトに「Emotional Versatile Cruiser（エモーショナル・バーサタイル・クルーザー）」を掲げたeビターラは、どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新たなコンパクトSUV」です！（30枚以上）

まず注目したいのが、日本の道路環境にも適したボディサイズです。全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmという寸法は、取り回しの良さを維持しながら、SUVらしい多機能性とEVならではの先進性を融合させています。

デザインテーマには「High-Tech ＆ Adventure」を採用。外観では、3点ライン発光が特徴的な「3ポイントマトリックスシグネチャーランプ」や、空力性能と軽量化を両立させた18インチホイールにより、スズキのEVとしての存在感を高めました。

インテリアも、SUVらしい力強さと上質さを意識した作りです。ブラウンを基調としたインパネやドアガーニッシュ、先進的な「インテグレートディスプレイ」、新デザインの異形ステアリングなどがモダンな空間を演出。また、フローティングセンターコンソールによる実用的な収納スペースや、アンビエントライトによる質感の向上も、日常の使い勝手を高めるポイントとなっています。

eビターラ走行性能の大きな柱となるのが、日本仕様のみに搭載される電動4WDシステム「ALLGRIP-e（オールグリップe）」です。これは、「ジムニー」をはじめとするスズキの四輪駆動技術をEV向けに進化させたもので、前後に独立した2つのeアクスルモーターを配置しました。

このシステムは、緻密な動力配分制御によって安定した走行性能を実現。設定された2つのモードのうち「オートモード」では、路面状況に応じて各部を最適化し、優れた操縦安定性を発揮。一方、タイヤが空転するような荒れた路面に対応する「トレイルモード」では、空転したタイヤにブレーキをかけつつ、反対側のタイヤに駆動トルクを配分することで、スムーズな脱出をサポートします。

性能面では、4WDモデルの登坂性能が2WDの約1.4倍に達するほか、0-100km／h加速7.4秒というスムーズで力強い走りも実現しました。

これらの性能を支える土台には、EV専用プラットフォーム「HEARTECT-e（ハーテクトe）」を採用。高張力鋼（ハイテン材）の使用率を従来の約2倍に高めることで、軽量化と高剛性を両立させています。

さらに、EVが苦手とされる寒冷地での実用性にも配慮されており、ヒートポンプシステムやバッテリーウォーマーに加え、充電性能を確保するための「バッテリー昇温機能」を導入。これにより、外気温0度における航続距離の悪化をエコモード時で約10％に抑えるなど、冬場の利用においても徹底した対策が施されています。

eビターラの価格（消費税込）は399万3000円から492万8000円です。

なお、国の補助金の対象となっており、2026年3月31日までに登録を行う場合は、127万円のCEV補助金を受給することができます。