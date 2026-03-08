スタートの仕方で短く。プレーファストで短く。ゴルフ界にも「時短」の波が押し寄せているが、長いモノを短くするのは多難。その逆は容易であることをご存じだろうか？ 時短、時短と騒がれているスポーツ界長いモノを短くするのは多難だが…… 何事も「時短」の傾向にある今、 物足りさを感じることもあるのではないか!? ハローエブリバディ！体を動かすには最高の季節がやってきた