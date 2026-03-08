18ホールは長いけどショートコースは不満…休日ゴルフ、どうプレイする？

スタートの仕方で短く。プレーファストで短く。ゴルフ界にも「時短」の波が押し寄せているが、長いモノを短くするのは多難。その逆は容易であることをご存じだろうか？

時短、時短と騒がれているスポーツ界

長いモノを短くするのは多難だが……

何事も「時短」の傾向にある今、

物足りさを感じることもあるのではないか!?

ハローエブリバディ！体を動かすには最高の季節がやってきた。サラッとした風のなか、澄んだ青空の下、気の合う仲間とゴルフをエンジョイするには最高だが、日照時間がまだ短いこの季節、ゴルフは丸１日かかってしまうスポーツなので敬遠されがちなところもある。だって、ゴルフのみで大切な休日の１日が終わっちゃう……。そんなことを解決してくるゴルフ場が注目されている。

その前に、最近のスポーツ界は、時短、時短と騒がれている。たとえば、大谷（翔平）さんが大活躍中のＭＬＢは〝ピッチクロック〞などを導入。プロツアーでもＬＩＶゴルフの売りは時短。54ホールの勝負で、スタートはショットガン方式（全組が一斉に各ホールからスタートする方法）と〝ダラダラやってらんねぇ～よ〞といわんばかりの試合形式。

ちなみに、コテコテのクラシック形式、最古のゴルフトーナメントの〝全英オープン〞は、初日のトップスタートは６時35分で、最終組のスタートは16時16分と最初と最後で約10時間もの差がある。最終日でもトップスタートが８時30分、最終組は14時30分と、６時間の差はブッチギリで世界最長の試合時間なのだ。まぁ、どっちが正しいとはいえないんだけど。

ただ、たしなんだり、健康のための人たちにすれば、時短は絶対的魅力。これは各国共通のテーマであることは間違いないのだ。現に米国のあるクラブでは、18ホールのチャンピオンシップコースを所有しているにも関わらず、12ホールのコースを新たに作ったり、本格的な９ホールのコースを増設するところが増えている。

日本に存在する９ホールは、ほとんどがショートコースいわれるもの。ルールで定められている14本のクラブ全部を使えない場合もある、圧倒的に距離不足のコースいうことだ。時短はしたいけど14本を使えない、ショートアイアンだけのコースでは満足できない！ってことなのだが、ちょっと待った！

現存する日本最古のゴルフ場は「神戸ゴルフ倶楽部」で18ホールを有数するコースだが、２番目に古い「雲仙ゴルフ場」（１９１３年）は９ ホールのゴルフ場だし、５番目に古い「旧軽井沢ゴルフクラブ」（１９１９年）は12ホール。

11番目に古い「函館ゴルフクラブ」（１９２７年）も９ホールのゴルフ場だ。宮城県仙台にある「仙塩ゴルフクラブ・浦霞コース」（１９３５年）にいたっては、最初は６ホールで開場。14年後の１９４９年に３ホールを増設し、現在も９ホールのコース。ちなみにタケはこの４つのコース、全制覇しております。

長いモノを短くするのは多難。でも、短いモノを長くするのは容易ということ。６ホールのコースで18ホールにしたいなら３回。９ホールなら２回、回ればよい。ゴルフ好きの先人たちの定めと知恵を、今こそ使おうじゃぁないか！

いかがでしたか？ 自分にとってほど良いコースのゴルフ場で、ぜひプレーしてみてください。

タケ小山

●小山武明（こやま・たけあき）／1964年生まれ、東京都出身。プロゴルファー、ゴルフ解説者。テレビ「サンデーモーニング」（TBS）、ラジオ「Green Jacket」（InterFM897）ほか、多数メディアで活躍。

イラスト=北沢夕芸