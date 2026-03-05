サイエンスアーツが４営業日ぶりに反発している。前日までの下落で１９００円台に位置する７５日移動平均線にタッチしたことで、調整一巡感から自律反発を期待した買いが流入しているようだ。 なお、同社はきょうの午後１時３０分ごろ、ホテルニューアカオ（静岡県熱海市）にライブコミュニケーションプラットフォーム「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」が導入されたことを明らかにした。今回の導入は楽天グル&#