サイエンスアーツ<4412.T>が４営業日ぶりに反発している。前日までの下落で１９００円台に位置する７５日移動平均線にタッチしたことで、調整一巡感から自律反発を期待した買いが流入しているようだ。



なお、同社はきょうの午後１時３０分ごろ、ホテルニューアカオ（静岡県熱海市）にライブコミュニケーションプラットフォーム「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」が導入されたことを明らかにした。今回の導入は楽天グループ<4755.T>傘下の楽天モバイルと旅行予約サービスの楽天トラベルが連携して支援したという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS