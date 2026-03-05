池上通信機が大幅高で３日ぶりに反発している。この日、三菱電機から東京消防庁向けの地震被害判読システム用ヘリコプターテレビ電送システム機上設備を受注したと発表しており、これを好材料視する買いが入っている。 同システムは、三菱電の「地震被害判読システム」と池上通のヘリコプターテレビ電送システムで構成。赤外線・可視ＨＤカメラで撮影した映像を、地震被害判読システムへリアルタイムにデӦ