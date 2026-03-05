池上通が大幅反発、東京消防庁向け地震被害判読システム用ヘリコプターテレビ電送システム機上設備を受注◇

池上通信機<6771.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。この日、三菱電機<6503.T>から東京消防庁向けの地震被害判読システム用ヘリコプターテレビ電送システム機上設備を受注したと発表しており、これを好材料視する買いが入っている。



同システムは、三菱電の「地震被害判読システム」と池上通のヘリコプターテレビ電送システムで構成。赤外線・可視ＨＤカメラで撮影した映像を、地震被害判読システムへリアルタイムにデータ提供することで、被害状況を精度良く地図上に重ね合わせて表示することができ、地震や相次いで発生している山火事などの災害発生時に被害状況を迅速に把握することで防災・減災に寄与するとしている。なお、２５年度中の納品を予定している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS