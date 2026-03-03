３日の東京株式市場は引き続きリスク回避ムードが強いなか、日経平均株価は下値模索の動きを続ける可能性が高い。ただ、前日に８００円近い下げで５万８０００円近辺まで下落したことから、目先値ごろ感からの押し目買いも予想され深押しは回避されそうだ。５万７０００円台半ばから後半での推移が予想される。前日の欧州株市場は総じて軟調な値動きで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが２．６％安と大きく水準を切り下