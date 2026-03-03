３日の東京株式市場は引き続きリスク回避ムードが強いなか、日経平均株価は下値模索の動きを続ける可能性が高い。ただ、前日に８００円近い下げで５万８０００円近辺まで下落したことから、目先値ごろ感からの押し目買いも予想され深押しは回避されそうだ。５万７０００円台半ばから後半での推移が予想される。前日の欧州株市場は総じて軟調な値動きで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが２．６％安と大きく水準を切り下げたほか、フランスのＣＡＣ４０も２％超の下落、英国のＦＴＳＥ１００も１．２％安と軒並み下げ幅も大きくなった。米国とイスラエルがイランに対し軍事攻撃を行ったことで中東の地政学リスクが高まりをみせるなか、リスク回避目的の売りが表面化した。そのなか、既にホルムズ海峡が封鎖された状態にあることで、これを受けた原油価格の高止まりも警戒されている。米国株市場でも緊迫化する中東情勢を横にらみに投資家のリスク回避姿勢が高まっているが、この日は押し目に買い向かう動きも観測され、ＮＹダウは一進一退の動きとなった。アンソロピック・ショックで売り込まれていた、クラウドサービスなどを行うＩＴ銘柄への買い戻しが全体指数を下支える格好となっている。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数もビッグテックが買われたことで頑強な値動きを示し３日ぶりにプラス圏で引けた。東京市場では欧州株市場のリスクオフの流れを、米国株市場がいったん堰（せ）き止めた形となったことは安心感につながるものの、上値を積極的に買う動きは見込みにくい。ただ、下値では押し目買いニーズが強そうだ。日米ともに足もと長期金利が低下傾向にあることはポジティブ材料として働く可能性があり、きょう行われる１０年物国債の入札の結果にも視線が集まりそうだ。



２日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７３ドル１４セント安の４万８９０４ドル７８セントと続落。ナスダック総合株価指数は同８０．６４ポイント高の２万２７４８．８５だった。



日程面では、きょうは１月の失業率、１月の有効求人倍率、２５年１０～１２月期法人企業統計、２月のマネタリーベース、１０年物国債の入札、２月の財政資金対民間投資など。海外では２月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が発表される。なお、インド、タイ市場は休場。



出所：MINKABU PRESS