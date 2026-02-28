新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「葬送のフリーレン」第２期 ABEMA出張特番 〜討伐せよ！神技のレヴォルテ〜』を３月12日（木）夜10時より独占無料放送する。 『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中の原作・山田鐘人、作画・アベツカサよるシリーズ世界累計部数3500万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を