不要になったノートパソコンやエアコンなどの家電製品を整備、清掃した状態で再販する仕組みは「リユース」と呼ばれています。使わなくなった製品をリユースし、できるだけ長く大切に使用することは大事なことです。ところが、リユースされた製品の使用時に火災事故が発生しているとして、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【画像で見る】火災事故の恐れも…これが「リユ