【PS Store：2,000円以下セール】 開催期間：3月11日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「2,000円以下セール」を開催している。期間は3月11日まで。 本セールは、PS5/PS4用ゲームや各エディションなどを対象としたもの。「Bloodborne PlayStation Hits」、「Fallout 4」、「天穂のサクナヒメ」などがラインナップされ