第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドジャースの大谷翔平投手（31）が24日、チャーター機で日本に帰国した。侍ジャパンは27、28日にバンテリンドームナゴヤで中日との壮行試合を行うが、大谷は名古屋でチームに合流するとみられる。22日（日本時間23日）にキャンプ地のアリゾナ州グレンデールで、今春2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。最速99マイル（約159・3キロ）を計測するなど、計3