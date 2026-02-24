メキシコ最大規模の麻薬組織の最高幹部が22日に軍の作戦で殺害されたことを受け、メキシコ各地で麻薬組織側による報復攻撃が相次ぎ、市民1人を含む28人が死亡しました。メキシコ最大規模の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」の最高幹部ネメシオ・オセゲラ氏は22日、軍の作戦で殺害されました。この組織はフェンタニルなどの薬物をアメリカに密輸しているとされていて、トランプ政権が外国テロ組織に指定しています。オセゲラ氏の