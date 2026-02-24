ロックバンドTUBEの前田亘輝（60）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。「真矢…最後にやりとりしたのが去年の9月25日。頑張って、頑張って、頑張りきったんだね…出会ってくれて有難う。沢山の楽しい思い出を有難う。これからも君の愛したLUNA SEAの歩みを見守ってあげて下さい」と書き出した。その上で「心よりのご冥福を…しかし早すぎるよな…また一段と寂