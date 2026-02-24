コンビニ最大手のセブンイレブンは、おにぎりや弁当などの一部を値上げし、首都圏では29品目について平均9%ほどの値上げとなった。昨秋に収穫されたコメの仕入れ値が一昨年産より高くなっているのが大きな要因だ。コンビニおにぎりの価格についてTBS系「Nスタ」がリサーチし、18日に放送した。 セブンの定番おにぎりの「ツナマヨネーズ」や「北海道産昆布」は18円引き上げて税込み196円になった。昨年1月の値上げ前に