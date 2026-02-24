北海道・釧路警察署は2026年2月23日、暴行の疑いで釧路市に住む無職の女（51）を現行犯逮捕しました。女は2月23日午後10時すぎ、釧路市愛国西2丁目の自宅で、同居する10代の息子の髪を両手でつかんで引っ張ったうえ、顔面を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。息子にけがはないということです。警察によりますと、息子から「母が酔って暴れている」と110番通報があり、駆け付けた警察官が現行犯逮捕しました。女は飲酒していた