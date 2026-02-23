アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）の最終日が、本日23日に横浜アリーナで開催され、新情報が発表された。『エヴァンゲリオン』の完全新作シリーズが制作されることが発表された。【画像】制作はスタジオカラー・CloverWorks！『エヴァ』完全新作の最新情報シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ、監督は鶴巻和哉、谷田部透湖、音楽は岡部