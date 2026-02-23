◆オープン戦巨人−楽天（２３日・那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手が２試合連続安打をマークした。途中出場し、８回の第２打席で楽天・江原の１５０キロを中前へ。前日に続いて高い技術を示し、アピールに成功した。対外試合の出塁率はこれで４割３分８厘。堅実な守備と強肩でもアピールを続けている。この回には佐々木が適時二塁打。外野争いが激しさを増している中、ネット上では「皆川当たり前のように打ってる