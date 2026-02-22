りくりゅう木原と一緒にアルバイトの過去ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の特集がフジテレビ系「Mr.サンデー」で放送された。特集では引退直前にまで追い込まれていた木原と三浦の出会いから始まり、りくりゅうペア結成後の苦難の歩みなど、2人のストーリーを秘蔵映像を交えながら振り返っていった。木原は三浦と出会う前に、アルバイト社員とし