【モデルプレス＝2026/02/22】乃木坂46が5月19日〜21日の3日間、東京ドームにて「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催することが決定した。【写真】乃木坂46、アリーナライブ盛況の様子◆乃木坂46「14thバスラ」東京ドーム3DAYS開催決定乃木坂46の毎年恒例となっている“BIRTHDAY LIVE”、14周年をお祝いする2026年は5月19日〜21日の3日間、東京ドームでの開催が決定。これは“5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』”でのライブ会