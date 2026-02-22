乃木坂46、初の東京ドーム3DAYS開催決定 キャプテン・梅澤美波「14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」【14th YEAR BIRTHDAY LIVE】
【モデルプレス＝2026/02/22】乃木坂46が5月19日〜21日の3日間、東京ドームにて「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催することが決定した。
【写真】乃木坂46、アリーナライブ盛況の様子
乃木坂46の毎年恒例となっている“BIRTHDAY LIVE”、14周年をお祝いする2026年は5月19日〜21日の3日間、東京ドームでの開催が決定。これは“5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』”でのライブ会場で発表されたもの。2025年は東京・味の素スタジアムにて開催し、今年は東京ドームでの開催となる。キャプテンの梅澤美波は「3日間、東京ドームでやらせて頂くのは初めてのことで。14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」と意気込みを述べた。
乃木坂46は4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の発売を控える。センターは5期生・池田瑛紗が務める。（modelpress編集部）
会場：東京ドーム
日程：2026年5月19日〜21日
【Not Sponsored 記事】
◆乃木坂46「14thバスラ」東京ドーム3DAYS開催決定
◆乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」開催概要
