MLB公式がナックの愛犬との2ショット写真を引用ドジャースの大谷翔平投手の愛犬「デコピン」の可愛らしい様子に、ついにMLB公式も反応した。MLB公式X（旧ツイッター）が19日（日本時間20日）、チームメートであるランドン・ナック投手の愛犬「オリー」との2ショット写真を引用して紹介。「新しい友達を作った」と脚光を浴びせた。日米のファンからは「癒されすぎる」と注目が集まっている。今回MLB公式Xが引用したのは、ナック