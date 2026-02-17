東京都内でもスギ花粉の飛散が始まっています。明日18日は九州から関東、東北にかけて少ないながらも花粉が飛散するでしょう。敏感な方は対策を心がけてください。3連休は気温が上昇し、花粉の飛散量が一気に増えるでしょう。東京や福岡で「やや多い」ランクに上がりそうです。各地で花粉シーズンへ東京都内では13日にスギ花粉飛散開始今年も各地で花粉のシーズンが始まりました。東京都によると、都内では13日(金)がスギ花粉の