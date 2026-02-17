東京都内でもスギ花粉の飛散が始まっています。明日18日は九州から関東、東北にかけて少ないながらも花粉が飛散するでしょう。敏感な方は対策を心がけてください。3連休は気温が上昇し、花粉の飛散量が一気に増えるでしょう。東京や福岡で「やや多い」ランクに上がりそうです。

各地で花粉シーズンへ 東京都内では13日にスギ花粉飛散開始

今年も各地で花粉のシーズンが始まりました。東京都によると、都内では13日(金)がスギ花粉の飛散開始日となりました。※飛散開始日:1平方センチメートルあたり1個以上の花粉を2日連続して観測した最初の日。





明日18日(水)は九州から関東、東北にかけて少ないながらもスギ花粉が飛散するでしょう。花粉に敏感な方は対策を心がけてください。

3連休は花粉飛散量が増加 東京や福岡で「やや多い」へランクアップ

3連休は気温が急上昇し、各地の花粉の飛散量が一気に増えるでしょう。東京や福岡では「少ない」ランクから「やや多い」ランクにアップしそうです。



なお、1平方センチメートルあたり、「少ない」は10個未満、「やや多い」は10個以上30個未満の花粉が予想される場合です。急に花粉の症状が悪化する方もいらっしゃると思います。外出をされる際には、万全な対策を心がけてください。

また、花粉の飛散のピーク期には100個以上の花粉が飛散する日が出てきます。

今年の花粉飛散量は「例年より多い」傾向

今年の花粉飛散量は、西日本では例年並みの所が多いでしょう。一方、東日本と北日本では例年より多く、札幌や仙台は非常に多い見込みです。東京でもやや多い予想となっています。



なお、昨年と比較すると西日本では広い範囲で少ない予想です。ただ、東日本と北日本は前シーズンより多く、非常に多い所もある見込みです。



花粉のピークは3月に入ってからとなる所が多いですが、東京や福岡はひと足早く2月下旬にはピークを迎えるでしょう。花粉症の方は薬や対策グッズを準備しておくなど、対策を進めておきましょう。