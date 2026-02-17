日本マクドナルドは2月25日から、税込500円で提供している“500円セット”に「マックポーク」を追加し、ラインアップを3種類に拡充する。500円セットは、「ハンバーガー」や「マックチキン」といったバーガーに、選べるサイドメニュー1品とドリンクMサイズを組み合わせたセット。手頃な価格とボリューム感から支持を集めている。今回、復活を望む声が多かった「マックポーク」がレギュラー販売に加わり、「ハンバーガー」「マック