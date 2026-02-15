侍ジャパンの「臨時アドバイザー」に就任野球日本代表「侍ジャパン」で臨時アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手が15日、宮崎合宿の2日目を終えて報道陣の取材に応じた。その後、ファンにサイン会を実施。大勢のファンが詰めかけ、異様な雰囲気となった。昨年10月に右肘の手術を受けたダルビッシュは今季の全休が見込まれている。それでも、井端弘和監督からの要請など受け、侍ジャパンの「臨時アドバイザー」に就任。14日