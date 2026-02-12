歌手でタレントの研ナオコが９日、オフィシャルブログを更新。冬季オリンピックを見つめる思いとともに、子どもたちが小学生だった頃に家族で行ったスキーの思い出ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「冬季オリンピック」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、現在開催中のミラノ・コルティナ冬季オリンピックについて「アスリートの皆さんの頑張っている姿、感動します」と競技に挑む選手たちの姿に