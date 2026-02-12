研ナオコ、冬季オリンピック夢中！ 思い出のスキーショット公開
歌手でタレントの研ナオコが９日、オフィシャルブログを更新。冬季オリンピックを見つめる思いとともに、子どもたちが小学生だった頃に家族で行ったスキーの思い出ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「冬季オリンピック」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、現在開催中のミラノ・コルティナ冬季オリンピックについて「アスリートの皆さんの頑張っている姿、感動します」と競技に挑む選手たちの姿に胸を打たれていることを明かした。
続いて「子供達が小学生の頃」の思い出にも言及。「25年くらい前 当時は冬になると家族でスキーへ行っていました」と振り返り、白を基調としたスキーウェアに身を包み、黒のベストを重ねた動きやすそうなスタイルの研が白銀のゲレンデで真剣な表情で滑る姿や転びながらもスキーを楽しむ当時の写真を公開。
「今はなかなか行けないですが…」としみじみとつづりつつも、この日は「今夜は少し遅い時間になりますが、ミラノ・コルティナオリンピック スピードスケートに出場の吉田雪乃選手を応援します」とエールを送った。
最後は「明日は、徹子の部屋」とテレビ出演も告知し「こちらも宜しくどーぞ！！」と呼びかけながらブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ナオコさんの滑る姿、転ぶ姿、どっちもカッコいい」「懐かしい思い出ですね」「ナオコさん滑っている画像が凄いなぁ」「スキーは楽しいですね」「オリンピック、毎日見てますが、楽しい」「オリンピックの中継を見ると、寝不足になりそう」といった声が寄せられている。
