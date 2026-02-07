FXとテクノロジーの融合領域で事業を展開するUSGFXは、事業拡大戦略の一環として、トレードスタイル特化型メディア「BUNTAIFX（ブンタイFX）」とFX業者情報専門サイト「武道館FX」の2サイトを取得し、統合運営を開始することを発表しました。この統合により、トレーディングスタイルの確立から取引環境の選定、実践段階でのサポートまで、切れ目のないサービス提供を実現します。 USGFX「BUNTAIFX」「武道館FX」  