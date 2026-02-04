26日、米アップルが紛失防止タグ「エアタグ」の新製品を発表した。スマートフォンなどからの位置検出距離が最大50％伸び、同タグを取り付けた物を探しやすくなったという。 健全な利用なら、特に物をなくしやすい人には至便のツールといえるが、こうした紛失防止機器を悪用するケースも後を絶たない。 昨年の大みそかに茨城県水戸市で発生した女性殺害事件では、位置情報がわかる機器が被害者に贈られたぬい