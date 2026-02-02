益城町で1日、バドミントンS/Jリーグの今季最終戦が開催され再春館製薬所のシダマツペアも出場しました。■溝江翔平アナ「S/Jリーグが益城町にやってきました。トップレベルの選手を見ようと、 会場には多くの観客が詰めかけています」益城町で１日に行われたS/Jリーグ最終戦には約2000人の観客が訪れました。■観客「（注目選手は）シダマツさんです。オリンピック時の素晴らしいプレーをまた見せてほし