米マイクロソフトが建設中のデータセンター＝2025年9月、米ウィスコンシン州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手マイクロソフト（MS）は、人工知能（AI）向けデータセンターの設置に伴って生じる地域住民の電気料金の上昇分を自社で負担する。11月の中間選挙を控え、物価高対策を優先するトランプ米大統領が「データセンターのせいで電気料金が高くなることを望まない」と訴えたことを受け、政権側に配慮した格好だ