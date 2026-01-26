カール事務器は、ロール式ふせん用ディスペンサー「ロールふせんホルダー（FH−001）」を1月下旬に発売する。従来のロール式ふせんは、先にふせんを切り取る方式のため、いざ書き始めたら文章が付箋におさまらず書き直しが必要になると言った不便があった。同商品はホルダー上でメモした後に切り取ることできるため、書く量に合わせてちょうどいい長さで使うことができるのが最大の特長となっている。無駄なくふせんを使えるストレ