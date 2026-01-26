保育園児の次女が泣いていた。涙のわけは先月、本紙（京都新聞）に掲載されたとある記事だ。２０２６年春に京都市にある京都府警の川端、下鴨両署が統合されることで、お気に入りだった両署のカモのキャラクターも「姿消すかも？」と行く末を案じる内容だった。【写真】気になる「かもばたくん」の行方…次女は以前参加した交通安全イベントで、キャラの着ぐるみとふれあったことがある。優しげな瞳の川端署の「かもばたくん」