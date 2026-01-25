プレミアリーグ第23節マンチェスター・シティ対ウルブズの一戦が、エティハド・スタジアムで行われた。シティはアーリング・ハーランド、フィル・フォーデン、ジェレミー・ドクがベンチスタート。ハーランドは今季のプレミアでは初めて先発から外れた。新加入ではアントワーヌ・セメンヨとマーク・グエイ、アフリカネイションズカップから戻ってきたオマル・マルムシュが先発入り。マテウス・ヌネスとラヤン・アイト・ヌーリは古巣