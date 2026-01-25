プレミアリーグ第23節マンチェスター・シティ対ウルブズの一戦が、エティハド・スタジアムで行われた。



シティはアーリング・ハーランド、フィル・フォーデン、ジェレミー・ドクがベンチスタート。ハーランドは今季のプレミアでは初めて先発から外れた。新加入ではアントワーヌ・セメンヨとマーク・グエイ、アフリカネイションズカップから戻ってきたオマル・マルムシュが先発入り。マテウス・ヌネスとラヤン・アイト・ヌーリは古巣との対戦となる。





一方のウルブズは直近リーグ戦4試合で負けなし。好調を維持してアウェイゲームに臨む。シティの前線の並びは左からマルムシュ、ラヤン・チェルキ、セメンヨの3トップ。チェルキがフリーマンとなる。6分、シティが先制。右SBのヌネスが縦に運び、ボックス内へクロス。これをマルムシュが合わせて、ゴールネットを揺らした。先発起用のエジプト代表FWがさっそく監督の期待に応えた。20分時点で相手ボックス内でのタッチ数はシティが10回。一方のウルブズは0回と思うように攻め込めない。35分、シティにビッグチャンス。後方からCBのアブドゥコディル・クサノフがロングフィードを送り、前線のマルムシュがキープしてシュート。しかし、ボールはポスト右に当たり、跳ね返りがGKサーの手元へ。この場面でVARが介入し、ウルブズ側のボックス内のハンドがチェックされたが、オンフィールドレビューの結果、シティにPKは与えられず。前半アディショナルタイム、シティに追加点。ロドリ、チェルキ、ベルナルド・シウバの3人で中央からボールを進め、最後は右サイドのセメンヨ。ファーストタッチでシュートコースを作り、左足一閃。これがゴール左に突き刺さる。ハーフタイム明け、ウルブズは193cmの長身FWヨルゲン・ストランド・ラーセンを投入。昨季リーグ戦で14ゴールを挙げたストライカーだ。そのノルウェー代表FWをマークするのは新加入のグエイ。身長は182cmで、10cm以上の差がある。78分、再びセメンヨにチャンス。フォーデンのパスを受け、右サイドからのカットインで左足を振り抜くも、左ポストに嫌われてしまう。その後はスコア変わらず、2-0でシティの勝利。最下位のウルブズも悪くない戦いを披露したが、シティが決定力を見せ、勝ち点3を獲得し、首位アーセナルとの勝ち点差を「4」にまで縮めた。シティ 2-0 ウルブズシティ6分 オマル・マルムシュ45分＋2分 アントワーヌ・セメンヨ